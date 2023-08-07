ВОЙНА В Украине Суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который заставлял солдат строить себе дачу

2023-08-07 15:39

Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен. Его подозревают в использовании солдат для постройки собственного дома, сообщает Суспільне.

"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", - говорится в решении судьи.

Напомним, военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить ему дом. Правоохранители объявили ему о подозрении.

На месте строительства, а также в квартире и рабочем кабинете чиновника провели обыски, во время которых изъяли 3500 долларов, атрибутику россии (монеты, документы о получении образования на рф), одежду с эмблемами СССР и рф, удостоверения и т.д.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Закарпатье задержали банду воров, применявших шпионские приемы

2023-08-03 13:35

Могут ли украинцев снятых или исключенных с военного учета вызвать в военкомат

2023-03-21 21:05

На Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся вплавь попасть в Румынию

2023-03-21 11:33

Военкомы пишут, полиция проверяет: законно ли выписывать повестку, а не вручать готовый документ

2023-02-08 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов

2023-08-07 16:48

Враг может использовать "жару" и ударить "баллистикой" - Гуменюк

2023-08-07 16:05

Суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который заставлял солдат строить себе дачу

2023-08-07 15:39

В ГУР Минобороны пояснили, зачем рф имитирует ракетные пуски с территории беларуси

2023-08-07 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов 2023-08-07 16:48
Враг может использовать "жару" и ударить "баллистикой" - Гуменюк 2023-08-07 16:05
Суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который заставлял солдат строить себе дачу 2023-08-07 15:39
В ГУР Минобороны пояснили, зачем рф имитирует ракетные пуски с территории беларуси 2023-08-07 11:33