ВОЙНА В Украине Суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который заставлял солдат строить себе дачу

2023-08-07 15:39

Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен. Его подозревают в использовании солдат для постройки собственного дома, сообщает Суспільне.

"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", - говорится в решении судьи.

Напомним, военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить ему дом. Правоохранители объявили ему о подозрении.

На месте строительства, а также в квартире и рабочем кабинете чиновника провели обыски, во время которых изъяли 3500 долларов, атрибутику россии (монеты, документы о получении образования на рф), одежду с эмблемами СССР и рф, удостоверения и т.д.