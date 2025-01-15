Курьезы На Закарпатье мобилизованный украл из стола сотрудника ТЦК почти 30 тысяч евро

2025-01-15 14:39

Мобилизованый в Закарпатской области открыл кабинет начальника военкомата отмычкой и похитил оттуда 27 тысяч евро (более миллиона гривен), а затем скрылся через окно.

Об этом сообщила в Telegram народная депутат от Слуги народа, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Народная избранница сообщила, что грабитель - "бывший рецидивист, доставленный на ВЛК ТЦК".

"Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он якобы собирал для  ВСУ на покупку дронов", – добавила она.

Беглец ныне объявлен в розыск, в регионе ввели план Перехват.

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Курьезы

На Закарпатье мобилизованный украл из стола сотрудника ТЦК почти 30 тысяч евро 2025-01-15 14:39
Криштиану Роналду стал объектом троллинга из-за жалобы на жару в Саудовской Аравии 2025-01-04 08:28
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