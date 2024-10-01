ВОЙНА В Украине Запорожского экс-военкома судят за завышение зарплат подчиненным и коррупцию

2024-10-01 15:37

Запорожский экс-военком, кроме коррупции, также будет судим за привлечение военнослужащих к ремонту своего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В настоящее время завершено расследование по еще одному делу экс-начальника Запорожского областного ТЦК и СП.

Сотрудники ГБР разоблачили бывшего запорожского военкома летом 2023 года. Он обвиняется в безосновательном начислении повышенных выплат своим приближенным подчиненным на сумму более 1 млн грн.

В ходе расследования этого дела раскрылись новые факты злоупотреблений экс-военкома.

В том же 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Вместо службы они работали на строительстве с сохранением полного денежного довольствия. Чиновник незаконно издавал приказы о командировках военных и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.

Экс-военному сообщили о новом подозрении. В настоящее время он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы.