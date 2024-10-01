ВОЙНА В Украине Запорожского экс-военкома судят за завышение зарплат подчиненным и коррупцию

2024-10-01 15:37

Запорожский экс-военком, кроме коррупции, также будет судим за привлечение военнослужащих к ремонту своего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В настоящее время завершено расследование по еще одному делу экс-начальника Запорожского областного ТЦК и СП.

Сотрудники ГБР разоблачили бывшего запорожского военкома летом 2023 года. Он обвиняется в безосновательном начислении повышенных выплат своим приближенным подчиненным на сумму более 1 млн грн.

В ходе расследования этого дела раскрылись новые факты злоупотреблений экс-военкома.

В том же 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Вместо службы они работали на строительстве с сохранением полного денежного довольствия. Чиновник незаконно издавал приказы о командировках военных и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.

Экс-военному сообщили о новом подозрении. В настоящее время он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Дональда Трампа подали в суд из-за его скандального заявления в ходе дебатов

2024-09-26 10:27

Во Львове СБУ задержала чиновника Минюста, облагавшего "данью" предпринимателей

2024-09-25 09:35

Незаконне звільнення з "Укрнафти". Павло Савчук отримав перемогу в суді

2024-09-24 18:25

КАРТА ВСУ закончили зачистку линии севернее Суджи в Курской области, - DeepState

2024-09-02 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Запорожского экс-военкома судят за завышение зарплат подчиненным и коррупцию

2024-10-01 15:37

фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, прем’єри

2024-10-01 13:35

Главнокомандующий ВСУ Сырский определил ключевые задачи армии на октябрь

2024-10-01 09:24

Сколько длится обучение мобилизованных в Украине: разъяснение

2024-09-30 20:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Запорожского экс-военкома судят за завышение зарплат подчиненным и коррупцию 2024-10-01 15:37
фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, прем’єри 2024-10-01 13:35
Главнокомандующий ВСУ Сырский определил ключевые задачи армии на октябрь 2024-10-01 09:24
Сколько длится обучение мобилизованных в Украине: разъяснение 2024-09-30 20:48