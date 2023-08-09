Жизнь Как абитуриенту с временно оккупированной территории поступить в вуз без документа

2023-08-09 14:31

Как абитуриенту с временно оккупированной территории поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании.

В случае отсутствия документа о полном общем среднем образовании поступающему с временно оккупированной территории необходимо сначала сдать государственную итоговую аттестацию как экстерн.

"Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: "Крым - Украина" или "Донбасс - Украина". Они созданы на базе учреждений высшего или профессионального предвысшего образования, куда абитуриент планирует поступать. Выбранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу"
В частности ГИА можно сдать и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.

Абитуриент должен предоставить в образовательный центр документы :

  1. заявление на поступление
  2. сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ
  3. справка о взятии на учет ВПЛ
  4. документ, удостоверяющий личность (при отсутствии - свидетельство о рождении)
  5. 4 цветная фотография размером 3х4 см
  6. справка об успешном прохождении государственной аттестации

Документы можно предоставить и онлайн. Для этого необходимо отправить их электронный адрес избранного образовательного центра

Вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа:

  1. с 19 по 31 июля (зачисление в бюджет);
  2. до 23 сентября (зачисление на контракт)
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Жизнь

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