Спорт Полузащитник Руслан Малиновский отказался переходить в турецкий Бешикташ

2023-08-11 20:34

Полузащитник сборной Украины решил, где продолжит свою профессиональную футбольную карьеру. Руслан Малиновский отказался переходить в турецкий Бешикташ. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

По его информации, стамбульский клуб предложил украинскому полузащитнику очень выгодный контракт, но Руслан не готов его принимать. Приоритетом футболиста остаются чемпионаты Италии и Англии.

При этом другой известный футбольный инсайдер Николо Скира сообщил, что Малиновский договорился с Торино об условиях личного контракта.

Указано, что стороны согласовали договор до 2026 года. Зарплата в таком случае составит 2 миллиона евро в год.

Напомним, что у Малиновского действующее соглашение с Марселем. Контракт 30-летнего украинца рассчитан к лету 2026 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола и отдал 1 ассист в 23 матчах за французский клуб.

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