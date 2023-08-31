Спорт Луческу заявил, что Динамо хорошо подготовилось к сегодняшнему поединку с Бешикташем

2023-08-31 12:30

Динамо хорошо подготовилось к квалификационному поединку Лиги конференций с Бешикташем. Об этом на пресс-конференции перед матчем заявил главный тренер киевского клуба Мирча Луческу. Матч состоится сегодня, 31 августа, в Стамбуле. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

По словам специалиста, главным для его подопечных будет выдержать первые 15 минут игры, когда на Динамо будут больше давить болельщики в Стамбуле.

"Болельщики Бешикташа замечательные, невероятные. Атмосфера здесь всегда фантастическая. Они не только гонят вперед свою команду, но и оказывают давление на соперников. Они вносят свой вклад в успехи команды.

Пожалуй, нужно показать нашим игрокам, что произошло во время матча Бешикташа с Лейпцигом, когда один игрок покинул поле из-за того, что не мог продолжить играть при такой шумихе на трибунах. У нас много молодых игроков, не игравших на этом уровне, в таких условиях. Последние два года мы играли при пустых трибунах, поэтому я бы не хотел, чтобы такая атмосфера стала для них сюрпризом и повлияла на их действия в завтрашней игре.

Мы хорошо готовы к завтрашнему поединку. Мы продемонстрировали хорошую игру в первом матче при том, что Бешикташ - сильный, хороший клуб. Они провели качественные трансферы, создали сильную европейскую команду, составленную не только из турецких исполнителей. Повторюсь, мы хорошо смотрелись в первом матче и проиграли лишь через несколько отдельных эпизодов, пропустив после пенальти, углового и контратаки. В то же время мы создавали хорошие моменты, чтобы забить больше, поэтому результат мог быть другим. Уверен, что моя команда хорошо готова к завтрашней игре.

Конечно, я понимаю, что атмосфера, давление трибун может сильно повлиять на игру наших игроков. Самыми трудными для нас будут первые 15 минут. Но я верю, что мои игроки завтра проведут хороший матч против сильного соперника.

Турецкая лига сейчас стала одним из самых важных, сильнейших европейских чемпионатов. Еще когда я здесь работал, турецкая лига входила в топ-шестерку в Европе. Сейчас сюда приглашают опытных, сильных игроков топ-чемпионатов. И это увеличивает значимость чемпионата, его качество привлекает большое количество болельщиков на трибуны, телевидение.

Но я также считаю, что в Турции должны больше делать для национальной сборной страны, ведь четыре ведущих клуба имеют очень небольшое количество турецких игроков. Сборная Турции должна быть представлена в финальных частях крупных турниров. Но трудно создать сильную сборную в таких условиях. Я имею право так говорить, ведь я работал здесь в течение шести лет", - цитирует Луческу официальный сайт Динамо.