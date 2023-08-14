ВОЙНА В Украине В Минобороны назвали, сколько километров ВСУ освободили на Бахмутском направлении

2023-08-14 17:37

 Украинские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении.

Вооруженные силы Украины за прошлую неделю уволили 3 кв. км на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

По ее словам, всего на южном фланге Бахмутского направления освобождено уже 40 кв. км территории.

"Враг пытался на этой неделе вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки", — добавила Анна Маляр.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский обнародовал видео, как бойцы Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении ликвидировали танк российских оккупантов.

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