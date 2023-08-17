Жизнь Чем отличается игра в казино с лицензией КРАИЛ от нелегальных сайтов

2023-08-17 16:48

С основанием в 2020 году Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) игорный бизнес в Украине оказался под строгим надзором и контролем. С тех пор компаниям для открытия онлайн казино на реальные деньги нужна лицензия, а игрокам соответствовать возрастным ограничением.

Организация и участие в азартных играх постепенно выходит из тени и не является развлечением для избранных. Операторы казино вынуждены принимать навязанные государством правила регулирования гемблинг-индустрии. Игроки же сталкиваются с нововведениями, не свойственными для незаконных онлайн-казино из офшорных зон.

Уплата налогов – обязательное условие

Нелегальные сайты блокируются провайдерами, поэтому у игроков не остается выбора кроме регистрации в казино с лицензией КРАИЛ. Отчисление в бюджет составляет почти пятую часть выигрыша – 19,5%, но казино зачастую сами выступают налоговым агентом. Игроку выплачивается выигрыш с вычетом налога, что избавляет от ведения личной бухгалтерии и ответственности перед государством.

Большой налоговый процент вносит дизмораль, однако игра в незаконных казино всегда была сопряжена с рисками не получить выигрыш. Кроме того, игрок добросовестно выполняет обязанности гражданина и принимает участие в наполнении бюджета.

Как казино выходят из ситуации?

Налогообложение негативно влияет на сумму конечного выигрыша после вычета НДС. Операторы азартных игр вынуждено дорабатывают свою программу лояльности. Распространена практика выдачи бездепозитных бонусов, равных сумме налога:

Игрок оставляет заявку на выплату с учетом с вычетом 19,5% налога. Казино переводит на бонусный счет сумму, эквивалентную НДС. Клиент отыгрывает бонус с требуемым вейджером и может снова оставить заявку на выплату.

Даже с требованием обязательной уплаты налогов пользователи отдают предпочтение ответственной игре и выбирают легальные сайты.

Игры от проверенных разработчиков

Легальные онлайн-казино могут лишиться лицензии в случае размещением на сайте серых автоматов. Лицензированные провайдеры предоставляют слоты только на основе регулятора случайных чисел. Автоматы проходят стадии тестирования, проверки и имеют сертификаты честности.

Лицензия КРАИЛ является для игрока гарантией, что казино его не обманывает. В решении спорных ситуациях регулятору можно отправить жалобу. При взаимодействии с незаконным организаторами азартных игр доказать свою правоту практически нереально.

Ограничение методов выплат

Одна из миссий КРАИЛ – противодействие отмыванию денег через казино и уклонению от уплаты налогов. Поэтому с давних пор онлайн-казино не взаимодействует с рядом платежных систем.

Из личного кабинета исчезли способы пополнения через криптовалютные кошельки и счета мобильных операторов. Кроме того, способов вывода иногда значительно меньше, нежели пополнения. Тем не менее ограничения положительно сказываются на безопасности и прозрачности финансовых операций.

Как вывести выигрыш из легального казино?

Список методов исходящих транзакций у казино с лицензией КРАИЛ зачастую одинаковый:

банковские карты Visa, MasterCard;

Google Pay;

Apple Pay.

Платежные карты некоторых банков казино не принимают или предупреждают о существующих ограничениях.

Также отличается период обработки транзакций. Некоторые финансовые учреждения зачисляют средства в течение 1-2 рабочих дней. Другие растягивают процесс на 10-12 дней. Чтобы не ждать долго, пользуйтесь банками, что рекомендованы казино в личном кабинете.