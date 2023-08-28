Жизнь Верховна Рада ухвалила нові підстави для припинення виплати пенсії - як не втратити власні гроші

2023-08-28 11:33

Пенсіонерів, які не отримуватимуть або не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть позбавити пенсію, — передає ЕП.

Цю, а також ще чотири додаткові підстави для припинення виплати пенсії передбачає законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

Проєктом акта пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

▪️тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії

▪️якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку

▪️якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"

▪️якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій

▪️якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.