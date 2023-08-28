Верховна Рада ухвалила нові підстави для припинення виплати пенсії - як не втратити власні гроші

Пенсіонерів, які не отримуватимуть або не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть позбавити пенсію, — передає ЕП.
Цю, а також ще чотири додаткові підстави для припинення виплати пенсії передбачає законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні.
Проєктом акта пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:
▪️тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії
▪️якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку
▪️якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"
▪️якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій
▪️якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.