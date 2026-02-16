ВІЙНА В Україні Кому з українців треба ТЕРМІНОВО ПОДАТИ ЗАЯВУ ДО ПФУ, аби не втратити пенсію

2026-02-16 12:27

Частині українців необхідно терміново звернутися із заявою до Пенсійного фонду України, ІНАКШЕ ВИПЛАТА ПЕНСІЙ МОЖЕ БУТИ ПРИПИНЕНА.

Йдеться про громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали на підконтрольну Україні територію.

Вони повинні подати заяву про те, що не отримують пенсію від рф.

ЗРОБИТИ ЦЕ МОЖНО КІЛЬКОМА СПОСОБАМИ:

Заяву дозволено подати особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду у довільній формі, під час відеоконференції з працівником ПФУ або онлайн через особистий кабінет на вебпорталі Фонду.

Для електронного подання потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису та в розділі «Дистанційне інформування» підтвердити, що пенсія не отримується в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення рф.

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть надіслати заяву поштою з оголошеною цінністю до територіального органу Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку.

До документів слід додати підтвердження факту перебування в живих, яке можна оформити в консульській установі України.

