ВОЙНА В Украине фото Мощный взрыв на границе Украины и Беларуси - стали известны причины и подробности

2023-08-29 13:35

В ночь на вторник, 29 августа, на границе Украины и Беларуси произошел мощный взрыв. Об этом сообщили провластные белорусские Telegram-каналы.

Утверждается, что сегодня в 3:30 ночи на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции Словечно вроде бы сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

При этом в качестве доказательства прилагается фото, на котором видно разрушенное железнодорожное полотно на мосту якобы на самой границе Беларуси с Украиной. На фото можно увидеть даже пограничный столб РБ. Само фото сделано с территории Беларуси.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за удара молнии. Было повреждено опору моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет.