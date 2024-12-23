ВОЙНА В Украине Пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений госграницы Украины

2024-12-23 16:33

В минувший уикенд пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений государственной границы перед праздниками. Самый большой пассажиропоток наблюдается на КПП с Польшей. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Предрождественский период повлек за собой рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки его пересекли 150 тысяч граждан - это один из самых высоких показателей за последние годы", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, рост фиксируется на всех участках, но самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

"В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. За сутки государственная граница в оба направления пересекла в среднем по 75 тысяч человек", - добавили пограничники, отметив, что увеличение пассажиропотока приводит к очередям.