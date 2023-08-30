ВОЙНА В Украине В Беларуси обостряется конфликт между "вагнеровцами" и местными силовиками – ТЦК

2023-08-30 21:37

В Беларуси на полигоне Воловщина обостряется конфликт между наемниками ЧВК "Вагнер", выступающими там в роли "инструкторов", и местными силовиками – сотрудниками МВД республики. Основной причиной конфликта является тюремное прошлое "вагнеровцев".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что из-за этого террористы из ЧВК начали выезжать из Беларуси.

Беларуские полицейские отказываются работать с бывшими заключенными и преступниками. Кровавый подход к выполнению задач, которому "вагнеровцы" учат беларусов, пугает даже "псов режима Лукашенко"

Из-за обострения конфликта уже около 50 инструкторов-террористов из ЧВК покинуло Беларусь. Основным условием выбытия является подписание контракта с Минобороны России и продолжение участия в войне против Украины.

Кроме того, за последние три недели более 1500 "вагнеровцев" отбыли из Беларуси в Африку, где Россия также пытается расширить свое влияние.

Напомним, на территории Беларуси начали выдавать новые паспорта наемникам российской частной компании "Вагнер". Документы подлинные, но оформляют их на другие имена. Такая тенденция представляет угрозу европейским странам.

После гибели в авиакатастрофе руководства "Вагнера" (вожака Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина) и новости о том, что "вагнеровцы" якобы демонтируют свой лагерь на территории республики, в Беларуси до сих пор остается несколько тысяч наемников этой российской ЧВК.

Диктатор Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков. На это указал беларуский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в интервью РАР. Латушко отметил, что часть "вагнеровцев", вероятно, отправится в Африку, другие подпишут контракты с минобороны России, а остальные уволятся со службы или останутся в Беларуси.