Мир "Вагнеровцы" возвращаются из беларуси в роССию, потому что лукашенко отказался их финансировать, - ISW

2023-08-10 20:04

ЧВК "Вагнер" перебрасывают группы численностью 500-600 человек из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Лукашенко обнаружил, что Россия не будет финансировать "вагнеровцев" и тоже отказался им платить.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают со ссылкой на инсайдеров, что боевики ЧВК "Вагнер" могут покинуть Беларусь, поскольку президент Лукашенко отказался их финансировать, обнаружив, что Россия не будет платить за "вагнеровцев", как он, очевидно, ожидал. Также инсайдерский источник утверждал, что небольшая группа инструкторов Вагнера останется в Беларуси для обучения белорусских сил.

Кроме того, отмечается, что силы "Вагнера", которые не были переброшены в Ливию, "срочно" ушли в отпуск в Россию, и что командование "Вагнера" призвало своих бойцов поддерживать связь, поскольку в любое время могут поступить новые приказы.

Однако в ISW утверждают, что не наблюдали визуальных свидетельств ухода ЧВК из Беларуси.

По мнению аналитиков, сообщения о том, что силы "Вагнера" перемещаются обратно в Россию, упоминания командования ЧВК о новых приказах и заявлениях о предстоящей "активации" сил Вагнера в конце августа, вероятно, предполагают, что соглашение, позволившее "Вагнеру" переместиться в Беларусь и продолжить деятельность там и в Африке, не удалось.