Мир лукашенко не слушает путина и хочет использовать "вагнеровцев" в своих целях — ЦПД

2023-08-06 12:30

"Вагнеровцы" активно входят во все силовые структуры Беларуси, отметили в ЦПД.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин преследуют собственные цели в отношении "вагнеровцев" в РБ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Лукашенко рассчитывает, что "вагнеровцы" усилят гарантии его пребывания у власти. А Путин надеется, что наемники "прощенного" пригожина будут служить надежным наблюдателем за поведением белорусского диктатора с возможностью вмешаться в ситуацию, если что-то пойдет не так — для этого "вагнеровцы" активно заходят во все силовые структуры РБ", — говорится в сообщении.

В ЦПИ считаю, что происходящее у границ Польши и стран Балтии – вызов не только для Польши, но и для НАТО в целом. В центре предположили, что нерешительный ответ НАТО о нарушении вертолетами Беларуси пространства Польши сыграл на руку РФ.

"Тест на смелость Альянса" с дерзким вторжением вертолетов в Польшу – это не изолированный инцидент, а очередной этап обострения противостояния между РФ и НАТО. Готовность кремля к провокациям основывается на уверенности, что Запад не решится на прямом полномасштабном конфликте НАТО-РФ или США-РФ. Поэтому, пролет белорусских вертолетов над территорией Польши и накопление "вагнеровцев" в Беларуси, оставшихся без адекватного ответа Альянса, дает кремлю четкий сигнал о возможности и дальше безнаказанно придерживаться тактики нагнетания напряженности у границ других стран", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Есть ли угроза со стороны "вагнеровцев"

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что часть "вагнеровцев" подошла к границе с Литвой. По его словам, такая ситуация очень удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах. Число "вагнеровцев" в Беларуси может возрасти до 10 тысяч.

Между тем, в Соединенных Штатах Америки заявили, что пока не видят угрозы на польско-белорусской границе из-за расположения на территории РБ наемников ЧВК "Вагнер". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер подчеркнул, что США внимательно следят за действиями российских наемников.