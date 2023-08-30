ВОЙНА В Украине КАРТА "Сдерживала около суток": армия Украины прорвала укрепления "линии Суровикина", - BILD

2023-08-30 22:15

По словам военного аналитика Юлиана Репке, ВСУ продвинулись к селу Вербовое и на 2 км восточнее села Новопрокоповка в том же районе.

Украинские военные в рамках контрнаступления смогли прорваться сквозь укрепления так называемой "линии Суровикина". Об этом заявил немецкий военный аналитик Юлиан Репке, пишет Bild.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины наступают в Запорожской области на юго-восток в направлении села Вербовое. На своем пути они встретили фортификационную линию из бетонных "зубов дракона". 30 августа эту линию удалось прорвать.

"То есть "зубы дракона" сдерживали украинских солдат лишь около суток", — отметил Репке.

По его словам, в этом же районе Силы обороны Украины продвинулись на 2 км восточнее села Новопрокоповка.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца освободила Работино. Он поделился с европейскими дипломатами историей подвига подразделения ВСУ, которое выполнило задачу, рассчитанную на батальон из 400 человек.

Также сообщалось, что августа ВСУ ликвидировали три группы российских солдат подряд в районе Бахмута. Украинские военные спрятались вблизи железнодорожных путей, ожидая бойцов ВС РФ. Противники появлялись один за другим, когда бежать было уже поздно.