ВОЙНА В Украине В Конгрессе США подсчитали, сколько роССия украла украинского зерна

2023-08-31 20:04

Конгресс США подготовил доклад, в котором говорится, что Россия украла почти шесть миллионов тонн украинской пшеницы, собранной на оккупированных территориях в 2022 году.

В докладе приводятся данные несекретного отчета американской разведки, основанные на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.

Отмечается, что грузовые суда, используемые РФ для вывоза этого украденного украинского зерна, будут курсировать вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

"Мы не можем подтвердить, знали ли покупатели российских грузов об украинском происхождении зерна", - говорится в докладе.

Также говорится, что широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины повлекла за собой глубокие перебои в мировых поставках продовольствия, повысила цены и увеличила риск отсутствия продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В Конгрессе США обратили внимание, что прямые и косвенные последствия этой войны были "основными движущими силами одного из самых разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности". Дело в том, что ранее до полномасштабного вторжения Украина и РФ были одними из крупнейших в мире экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

При этом в докладе говорится, что проблемы продовольственной безопасности с начала 2023 года уменьшились, однако на мировые цены на продовольствие, скорее всего, будут влиять на ситуацию с Черноморской зерновой инициативой, по которой РФ вышла в июле.

В публикации также отмечается, что засуха в прошлом году в Канаде, Ближнем Востоке, Южной Америке и США также усилила вызванную войной нагрузку на глобальные запасы продовольствия.

Представители разведки ранее обвиняли РФ в использовании поставок продовольствия в качестве оружия путем блокирования украинского экспорта, разрушения инфраструктуры и оккупации сельскохозяйственных земель в Украине.