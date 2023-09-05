ВОЙНА В Украине Имеют ли право работники ТЦК заходить в квартиру для вручения повестки

2023-09-05 21:37

Украинским законодательством не определено конкретное место, где должна быть вручена повестка. Так что ее можно получить где угодно.

Имеют ли право работники военкоматов заходить в квартиру или во двор частного дома для вручения повестки, пояснила адвокат Екатерина Анищенко. Заметим, что в Украине продолжили мобилизацию до 15 ноября.

Можно ли ТЦК заходить во двор частного дома, в квартиру

Юрист отметила, что, согласно украинскому законодательству, военные комиссариаты и правоохранительные органы имеют право вручать повестку непосредственно на месте жительства.

Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию двора или в квартиру для вручения повестки, – объяснила Екатерина Анищенко.

В то же время добавила, что само проникновение в жилье работником ТЦК возможно в рамках установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в частности, повесток на призыв. Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и в соответствии с законами Украины.

Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Гражданин имеет право проверить эти документы, – подчеркнула адвокат.

Также добавила, что обычно такие действия совершаются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья. Ведь проникновение без разрешения может нарушить права граждан и вызвать негативную реакцию.

Анищенко посоветовала, если есть вопросы или сомнения в посещении жилья представителями ТЦК, важно действовать в соответствии со своими правами и требовать официальных документов.

"В случае отказа от принятия или подписи повестки важно иметь в виду, что это не освобождает вас от обязательств, которые могут быть определены в повестке. Официальные документы, такие как повестки, имеют юридическую силу, и отказ от их подписи не освобождает вас от возможных последствий", – отметила юрист.

Могут остановить авто для вручения повестки

Екатерина Анищенко также объяснила, могут ли работники военкоматов останавливать авто для вручения повестки.

"Вручение в автомобиле на парковке не является лучшим способом выполнения этой процедуры, поскольку могут возникнуть сомнения в действительности вручения и обеспечения права адресата на информацию", – отметила адвокат.

Военные могут вручить повестку через полицию. Если сотрудники ТЦК вместе с правоохранителями требуют от водителя открыть окно и взять повестку, это может рассматриваться как официальный процесс вручения.