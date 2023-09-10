ВОЙНА В Украине Военный эксперт рассказал, когда ВСУ могут пройти три линии обороны врага

2023-09-10 15:30

Разведка США считает, что до конца 2023 года ВСУ удастся порвать все линии обороны россиян.

Полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сообщил, чтобы прорваться на юге Украины, а каждую линию ВСУ понадобится по одному месяцу.

Об этом эксперт рассказал в ежедневном обзоре "24 канала".

"Я думаю, что где-то в октябре мы точно пройдем третью линию обороны, это примерно в районе Токмака. Если мы к осенним дождям подойдем южнее Токмака, ближе к Азовскому побережью, дожди мешать не будут. Они, по меньшей мере, не будут наносить такой ущерб, как если бы мы находились на уровне Запорожья или центрального, северного Донбасса», – военный аналитик.

По словам Свитана, если будет достаточное количество сил и средств, то форсирование Днепра и выход в Крым возможно в этом году. Эксперт считает, что на направлении Олешки-Армянск дожди слишком влиять на фронт не будут.

Следует отметить, что американская разведка сообщала, что до конца 2023 года ВСУ удастся порвать все линии обороны россиян. Кстати, украинские военные сообщали, что около 60% сил и средств россияне вложили в первую линию обороны, которую украинские защитники прошли за три месяца.

Напомним, эксперт Петр Черник рассказал, сколько бронетехники нужно для прорыва оборонительных линий РФ. Вооруженные силы Украины получили около 650 единиц бронетехники от западных партнеров за полтора года войны.