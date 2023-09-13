ВОЙНА В Украине После операции "Синица" число русских военных, желающих сдаться в плен, возросло на 70%

2023-09-13 10:29

После того, как российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество российских военных, желающих сдаться в плен Вооруженных сил Украины, возросло на 70%. Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Есть скачок по линии Хочу жить отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции Синица с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект Хочу жить - скачок состоялся примерно на 70% в день", - сказал он.

Юсов также прокомментировал информацию с Telegram-каналов о том, что человеку, который передаст Украине российский истребитель МиГ, могут передать 2 млн долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", - сказал представитель ГУР.