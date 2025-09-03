Звершено розслідування справи екс-керівника прокуратури, який незаконно оформив собі довічну інвалідность

Завершено досудове розслідування стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який у шахрайський спосіб незаконно оформив собі пенсію по інвалідності. Про це повідомляє ДБР.
За даними слідства, у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності.
При цьому, як зазначають в ДБР, прокурор достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн грн.
Обвинувальний акт скеровано до суду. Колишній прокурор обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано як складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб.