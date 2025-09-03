ВІЙНА В Україні Звершено розслідування справи екс-керівника прокуратури, який незаконно оформив собі довічну інвалідность

2025-09-03 12:30

Завершено досудове розслідування стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який у шахрайський спосіб незаконно оформив собі пенсію по інвалідності. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності.

При цьому, як зазначають в ДБР, прокурор достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Колишній прокурор обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано як складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Львові судитимуть адвоката, який ошукував родини загиблих та зниклих безвісти воїнів

2025-08-28 10:27

Керівників військової частини спіймали на створенні фейкового "командного пункту" заради заробітку на виплатах

2025-08-16 11:33

На Дніпропетровщині затримано медиків ВЛК, які підробляли документи для ухилянтів від мобілізації

2025-07-18 09:29

Завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи полтавських митників - мільйонерів

2025-07-05 10:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В ЦПД спростували фейкові повідомлення про ситуацію в районі Купʼянська Харківської області

2025-09-03 16:47

На Київщині судитимуть екс-командира, який приховав самогубство військового, щоб отримати 15 млн грн виплат

2025-09-03 13:34

Звершено розслідування справи екс-керівника прокуратури, який незаконно оформив собі довічну інвалідность

2025-09-03 12:30

Поліцейський з Києва за 6 тис. євро допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з України

2025-09-03 10:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В ЦПД спростували фейкові повідомлення про ситуацію в районі Купʼянська Харківської області 2025-09-03 16:47
На Київщині судитимуть екс-командира, який приховав самогубство військового, щоб отримати 15 млн грн виплат 2025-09-03 13:34
Звершено розслідування справи екс-керівника прокуратури, який незаконно оформив собі довічну інвалідность 2025-09-03 12:30
Поліцейський з Києва за 6 тис. євро допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з України 2025-09-03 10:29