ВОЙНА В Украине СБУ арестовала предателя, который собирал разведданные о базировании украинских военных

2023-09-15 17:32

Контрразведчики Службы безопасности задержали информатора спецслужб московии, который собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска.

Как сообщила пресс-служба СБУ, больше всего врага интересовала дислокация подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области.

Для сбора разведданных фигурант обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны.

Полученные сведения российский информатор дистанционно передавал врагу через двух "связных" на временно оккупированной территории Донетчины. Ими оказались командир батальона "Енакиево-Дунайской бригады" и боевик "мотострелкового полка" Южного военного округа рф.

Установлено, что передачу разведданных фигурант производил в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства. При обыске у него был обнаружен мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу врага.



Задержанному сообщили о подозрении в оказании вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.