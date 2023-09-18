ВОЙНА В Украине В Минэнерго уверяют, что отключений света в Украине не планируют

2023-09-18 10:27

В Минэнерго сообщили, что графики отключений на случай значительных повреждений инфраструктуры уже готовы, хотя отключения пока не планируются. Об этомсообщила замминистра энергетики Светлана Гринчук сказала в эфире телемарафона.

"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время, мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", - рассказала она.

Также Гринчук отметила, что отключений света и блекаутов не планируется, но остается риск новых атак войск РФ на украинскую энергосистему. Она отметила, что теперь у украинских энергетиков больше знаний, к тому же у нас еще более качественная система ПВО.

"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики", – резюмировала заместитель министра энергетики.