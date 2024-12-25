ВОЙНА В Украине Сегодня в Украине ввели графики отключений света из-за массированной ракетной атаки

2024-12-25 16:41

В Украине ввели графики отключений света из-за массированной ракетной атаки врага. Повреждены объекты энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 25 декабря.

"Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с графиками вынужденного применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В Укрэнерго напомнили, что ночью и утром Россия совершила очередную, уже 13-ю с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики.

"В результате повреждений вынуждено были введены меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

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