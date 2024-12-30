ВОЙНА В Украине Укрэнерго сообщило об отключении света в одной из областей

2024-12-30 14:39

В Хмельницкой области обесточены 39 населенных пунктов из-за непогоды. Об этом сообщило Укрэнерго 30 декабря.

Указано, что свет исчез из-за сложных погодных условий.

"Ремонтные бригады облэнерго работают над восстеновлением энергообеспечения абонентов. Работы планируют завершить до конца суток", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что сегодня с 8:00 до 19:00 вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности. А в часы пикового потребления возможно применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей. Ситуация с отключениями может измениться в течение всего дня. Граждан просят бережно потреблять электроэнергию.

Вместе с тем, в ряде регионов отменили отключение света. Об этом сообщили облэнерго Волынской, Полтавской, Кировоградской и Львовской областей.