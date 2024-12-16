ВОЙНА В Украине С 16 декабря в Украине вводят новые графики почасовых отключений электроэнергии - ЧТО И КАК ИЗМЕНИТСЯ

2024-12-16 09:36

С 16 декабря украинцам введут обновленные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать одинаково для всех регионов. Теперь между отключениями граждане будут иметь не менее 3,5 часов с электричеством.

Об этом сообщили в ДТЭК. Главная цель новых правил – сделать отключение более справедливыми и равномерными для всех потребителей, а также увеличить время, когда в домах есть свет.

Согласно новым правилам, между отключениями электроэнергии у украинцев будет не менее 3,5 часов со светом. Это стало возможным благодаря разделению каждой группы потребителей на две подгруппы.

Если энергосистема позволяет, операторы могут отключать только одну из подгрупп, что помогает уменьшить нагрузку на сети, одновременно оставляя больше людей со светом. Такой подход позволяет более точно распределять ограничения среди потребителей и обеспечивает более сбалансированную работу энергосистемы.

Унифицированные графики позволяют сделать отключение электроэнергии более предсказуемыми для потребителей. Все регионы теперь будут действовать по единому принципу, учитывающему критерии день/ночь и будний/выходной.

Благодаря этому у жителей каждого региона будет понятное расписание, когда отключения применяются к их группе.