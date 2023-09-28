ВОЙНА В Украине фото Игнат: мы хотим иметь полноценные авиатренажеры в будущем на территории Украины

2023-09-28 16:48

В Воздушных силах рассказали об обучении пилотов и о разнице между авиасимулятором и авиатренажером.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что военные в будущем хотят иметь полноценные авиатренажеры на территории Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об обучении украинских пилотов на симуляторах F-16, его продолжительности и отличиях современных симуляторов от симуляторов советского образца.

Игнат заметил, что нужно отличить, что такое симулятор, а что такое авиатренажер. "Авиатренажер - это полноценный самолет фактически. Часть, кусок самолета, кабина. Которая фактически на 100% воспроизводит самолет", - пояснил он.

Представитель добавил, что накануне в эфире телемарафона пилот, который учится на F-16, рассказал, что "уже летают на авиатренажерах, а это полноценная кабина, которая даже двигается, влияет на вестибулярный аппарат, скажем так, пилота, и полноценная кабина со всеми приборами".

В то же время авиасимуляторы, отметил Игнат, - это "небольшое домашнее задание, которое делают пилоты". "Делается это в виртуальной реальности ... Потому что авиационный тренажер стоит фактически как самолет", - заметил он.

Представитель отметил, что это уникальная технология, которую имеют некоторые страны, и фактически передают тренажеры вместе с самолетами.

"Мы хотим иметь полноценные авиатренажеры в будущем на территории Украины. Чтобы в каждой бригаде, которая будет иметь самолеты F-16, был тоже авиатренажер", - сказал Игнат.

Он также рассказал, что стоимость тренажера составляет миллионы, а авиасимулятор – "за определенные небольшие средства пилоты могут уже проходить и выполнять миссии по реальным картам Украины в составе подразделений".

"То есть из разных уголков Украины пилоты заходят в сетку и выполняют задачи. Там размещают, на тех картах, системы ПВО, размещают вражеские самолеты - там, где пилоты этого не ждут. И они должны отработать задачи", - сказал спикер ВС ВСУ.

Обучение украинских пилотов на F-16

Накануне Воздушные силы ВСУ показали, как украинские пилоты адаптируются и учатся управлять истребителями F-16.

Отмечается, что целью являются полноценные авиатренажеры F-16 на территории Украины, учебные самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава.

В Воздушных силах также отметили, что пока одни украинские летчики овладевают F-16 за рубежом, другие знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины.