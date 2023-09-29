ВОЙНА В Украине В Украине будут судить кадыровца, причастного к массовым пыткам военнопленных

2023-09-29 11:34

Служба безопасности установила личность еще одного оккупанта, причастного к массовым пыткам военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области.

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленником является полковник Зелимхан Агмерзоев - командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск росгвардии по Чечне.



После захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, проводившие репрессии на территории общины. По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов.



Во время пыток он лично звонил по телефону близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми.



Задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тысяч гривен с жены военного ВСУ, попавшего в плен рашистов во время боев на южном фронте. В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленника.



Кроме этого, фигурант требовал 20 тысяч долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательство и отпустить потерпевших домой.

Зелимхан Агмерзоев пытал украинских пленных и требовал деньги с их семей за прекращение пыток



Следователи Службы безопасности сообщили Агмерзоеву о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.