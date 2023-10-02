ВОЙНА В Украине МАГАТЕ ніяк не може контролювати безпеку Запорізької АЕС – сувора заява Greenpeace

2023-10-02 12:28

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), не може контролювати безпеку на тимчасово захопленій Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили у звіті міжнародної організації Greenpeace.

Експерти дійшли висновку, що у Міжнародного агентства з атомної енергетики надто мало інспекторів і на їхній доступ наклали дуже багато обмежень.

Також досі не застосовано санкцій проти росатома, а рф продовжує брати участь у ядерних програмах МАГАТЕ, — наголошують у звіті.

Стверджується, що МАГАТЕ «не в змозі виконати вимоги свого мандата», проте вони не готові визнати це публічно. Тому порушення росією засад безпеки не озвучується.