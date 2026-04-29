Світ Україна та МАГАТЕ підписали меморандум про розширення співпраці у сфері розвитку ядерної енергетики

2026-04-29 08:26

Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розширення технічної підтримки і співпраці у сфері розвитку ядерної енергетики, повідомляє Міністерство енергетики України.

Документ передбачає співпрацю за низкою ключових напрямів, зокрема:

підтримка інституційної реструктуризації НАЕК Енергоатом;

сприяння будівництву нових енергоблоків, зокрема на Хмельницькій АЕС;

підготовка до впровадження малих модульних реакторів (SMR);

відновлення електромережевої інфраструктури, критичної для ядерної безпеки;

модернізація атомних електростанцій та об’єктів Чорнобильської зони.

Під час зустрічі Рафаель Гроссі також передав українській стороні унікальну методологію щодо функціонування атомних електростанцій в умовах війни. Цей унікальний документ МАГАТЕ стане основою світового досвіду і допоможе уникнути можливих катастроф.

"Системна співпраця з МАГАТЕ дозволяє не лише відновлювати пошкоджену інфраструктуру, а й закладати основу для модернізації та розвитку ядерної енергетики України відповідно до найкращих міжнародних практик", – наголосив Денис Шмигаль.

Окремо Очільник Міненерго висловив вдячність МАГАТЕ за передачу двох карет швидкої медичної допомоги для потреб Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС. Це посилить спроможності реагування на надзвичайні ситуації.

"Дякую Рафаелю Гроссі за візит у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи та за всю надану підтримку", – додав Денис Шмигаль.