Світ Іран оголосив про негайне завершення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії

2025-09-22 10:27

Іран оголосив про негайне призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Рішення було прийняте Вищою радою національної безпеки Ірану під керівництвом новообраного президента Масуда Пезешкіана. Про це повідомляє агентство Tasnim з посиланням на джерела.



Рада нацбезпеки повідомила в заяві, що незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та представлення планів щодо врегулювання ядерного питання, “дії європейських країн фактично призупинять шлях співпраці з агентством”.



Зазначається, що Рада провела засідання під керівництвом президента, на якому розглядалася ситуація в регіоні.



Окрім того, було здійснено аналіз дій окремих держав на міжнародній арені, особливо в контексті військових операцій та запроваджених санкцій.



Попередньо Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про повернення санкцій щодо Ірану, заявивши про порушення положень ядерної угоди з боку Тегерана. Активну роль у цьому процесі відіграв Європейський Союз, а саме Німеччина, Франція та Велика Британія, які підтримали ініціативу відновлення санкцій. США також висловили згоду на такий крок.