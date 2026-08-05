ВІЙНА В Україні Місія МАГАТЕ провела моніторинг ключових підстанцій, які підтримують роботу наших АЕС

2026-08-05 09:31

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершила черговий моніторинг ключових підстанцій НЕК «Укренерго».

Експерти вивчали наслідки російських терористичних атак.

Як і раніше, фокус уваги місії був зосереджений на стані об’єктів, що забезпечують живлення та видачу потужності українських атомних електростанцій.



«Ескалація російського терору цього літа, зокрема – масове застосування ворогом різних типів балістичного озброєння – вивела загрозу безпеці українських ядерних об’єктів на новий рівень. Україна надала місії МАГАТЕ доступ до ключових високовольтних підстанцій системи передачі. Щоб міжнародна спільнота бачила – наскільки серйозним є рівень загроз внаслідок російської збройної агресії у центрі Європи. Весь світ має усвідомлювати масштаби небезпеки та вживати заходів для стримування кремлівської політики енергетичного терору», – наголосив очільник НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.



Можливість здійснювати комплексний моніторинг ключових підстанцій «Укренерго» є результатом розширення мандата місії МАГАТЕ у вересні 2024 року – за домовленістю Президента Володимира Зеленського та гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.

Це дозволяє міжнародним інспекторам контролювати безпекову ситуацію не лише безпосередньо на атомних електростанціях, а й на ключовій інфраструктурі системи передачі електроенергії, що забезпечує живлення власних потреб АЕС та видачу їхньої потужності в магістральну мережу.