ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ сообщил, как продвигается контрнаступление на разных направлениях

2023-10-04 12:28

Вооруженные силы продолжают обороняться на востоке и юге Украины, а также наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении, освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронте произошло 43 боевых столкновения, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 октября.

Всего враг нанес пять ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении ВСУ отразили более десяти атак россиян в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имели.

"Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметило военное командование.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении украинская армия отразила все атаки противника в районе Первомайского Донецкой области. Оккупанты совершили более десяти неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клищиевки и Андреевки, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", - отметили в Генштабе.

В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы войск РФ.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделениями ракетных войск поражены три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и 21 артиллерийское средство.