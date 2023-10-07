ВОЙНА В Украине "Искандеры" на Грозу мог навести кто-то из местных, - эксперт

2023-10-07 08:30

Эта трагедия должна стать для украинцев не только свидетельством циничности врага, но и напоминанием об опасности массовых мероприятий.

Кровавый удар РФ по селу Гроза Харьковской области должно стать для украинцев "наукой на будущее". Наводчиком, очевидно, был кто-то из местных.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"Что касается ситуации с населенным пунктом Гроза, то очевидно, что это нам наука на будущее. Даже расстояние 45-50 километров до линии боевого столкновения – это не повод расслабляться. Какая - то падлюка, возможно, из местных, работала наводчиком, сообщила врагу, что в указанном месте в указанное время соберется огромное количество людей, которые будут участвовать в поминках по погибшему украинскому военнослужащему, и дала цель для нанесения ракетного удара", - отметил эксперт.

Селезнев отметил, что украинцам необходимо помнить ключевой момент: война продолжается – не надо собираться, тем более чтобы оплакивать наших погибших, поскольку "это угроза разрушений и гибели людей, которые точно не заслуживали этого".

"Ну, а то, что враг наш подлый, гадкий и использует любую возможность, чтобы ударить как можно больнее,-это очевидно. Россияне не так часто используют "Искандеры" – используют их именно для того, чтобы наносить удары по наиболее значимым целям", - отметил Селезнев.

Удар по грозе

5 октября оккупанты ударили по населенному пункту Гроза - под ракетным ударом оказалось кафе и магазин, которые находились в одном здании. Именно во время вражеской воздушной атаки в кафе и рядом находились около 60 человек, которые пришли, чтобы почтить память павшего воина. Погибли десятки человек, есть пострадавшие, которые находятся в критическом состоянии.

По состоянию на 6 число известно о гибели 52 человек. У российского диктатора Владимира Путина уже цинично высказались об ударе РФ-утверждают, что якобы "гражданских не атакуют".