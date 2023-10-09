ВОЙНА В Украине В ТЦК ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛИ, ЧТО НЕ ИМЕЮТ ПРАВА СИЛОЙ ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ, ЗАДЕРЖИВАТЬ И ОСТАНАВЛИВАТЬ АВТО

2023-10-09 11:33

Представителям военкоматов запрещено удерживать и избивать людей, которые отказываются брать повестку.

Об этом сообщил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин

Что запрещено работникам ТЦК при раздаче повесток , он ответил:

"Применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке: удерживать его, бить. Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после её вручения"

Нельзя забирать у человека документы, телефон, заходить к нему на частную территорию без полиции и оснований, останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения

"Хотя на блокпостах в случае необходимости проверить документы водителю могут вручить повестку", — уточнил Истомин

Вручать повестку при этом можно не только в районе, где прописан человек, но и по всей Украине

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