ВОЙНА В Украине В сентябре украинцам будут по-новому вручать повестки — что изменилось

2024-09-04 22:15



В сентябре в Украине процесс вручения повесток военнообязанным гражданам будет изменен. В частности, этот документ будут не только выписывать в общественных местах или приносить по месту жительства, но и отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Кроме того, изменен вид повесток.

Что украинцам следует знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ, сообщила "Судебно-юридическая газета".

Так, отмечается, что Кабинет Министров Украины утвердил новый вид повесток на бланке и повесток через реестр "Оберіг". Соответствующее постановление №951 было принято 16 августа 2024 года.

Что должно быть обязательно указано в повестке

Повестки будут формироваться либо на бланке, либо с помощью электронного реестра.

Каждая повестка, сформированная через Оберег, содержит уникальный электронный идентификатор. Бумажная форма считывается QR-кодом с соответствующей информацией. Повестку можно будет проверить через "Резерв+", считав соответствующий QR-код.

В повестке должно быть указано: