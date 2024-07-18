ВОЙНА В Украине Будут ли ТЦК еще вручать повестки на улице: нардеп объяснил

2024-07-18 20:04

 

По словам депутата, повестки будут отправлять по месту регистрации.

Работники ТЦК и СП не будут вручать повестки военнообязанным на улице, их будут отправлять по месту регистрации, рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире "Суспільне Студія".

Вместе с тем, как указывается, на улице могут проверять военно-учетные документы у граждан - данные в приложении Резерв+ или военный билет.

Также, по словам нардепа, тех, кто имеет бронь или отсрочку от мобилизации, направлять на прохождение военно-врачебной комиссии не будут.

"Вообще, большинство граждан сотрудники местных ТЦК и СП не будут беспокоить. У них уже есть огромный массив работы. Кроме того, имеющие отсрочку сможет автоматически ее обновить при необходимости через Резерв+ без посещения ТЦК", - рассказал депутат.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, адвокат Роман Кичко рассказал, что ТЦК не имеют права штрафовать военнообязанных за нарушение правил воинского учета в "заочном" режиме.

По словам юриста, процедура наложения административного штрафа довольно сложная и содержит много специфических нюансов. В частности, ТЦК обязан сообщить гражданину, что рассматривает дело о наложении штрафа на него. Это делается не повесткой, а "уведомлением о вызове".

subscriber subscriber

Еще по теме

С 17 июля обновить данные можно будет только в ТЦК или "Резерв+", - Минобороны

2024-07-17 22:05

Что делать, если учетные данные до 16 июля не обновлены: депутат дал разъяснение

2024-07-17 16:05

Мобилизация в Украине: что делать людям, которых Резерв+ направляет в ТЦК

2024-07-16 16:05

В регламентном комитете ВРУ оценили, сколько украинцев не успеют обновить данные в ТЦК

2024-07-15 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Будут ли ТЦК еще вручать повестки на улице: нардеп объяснил

2024-07-18 20:04

Нововведения на границе: скольким мужчинам отказали в выезде

2024-07-18 18:26

В ВСУ сделали заявление о ситуации в Крынках

2024-07-18 17:37

Рада приняла закон о повышении акцизов на топливо

2024-07-18 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Будут ли ТЦК еще вручать повестки на улице: нардеп объяснил 2024-07-18 20:04
Нововведения на границе: скольким мужчинам отказали в выезде 2024-07-18 18:26
В ВСУ сделали заявление о ситуации в Крынках 2024-07-18 17:37
Рада приняла закон о повышении акцизов на топливо 2024-07-18 16:48