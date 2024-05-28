Мир Изучив опыт войны в Украине, власти Латвии решили создать свою армию дрронов

2024-05-28 11:33

В Латвии направят 20 миллионов евро на развитие технологии дронов. Об этом заявил министр обороны Андрис Спрудс, передает Delfi.

"Мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов", - отметил он.

По словам Прудса, опыт Украины показал, насколько дроны важны в ведении боевых действий.

В рамках коалиции из дронов в этом году в поддержку Украины вложат до 20 млн евро, и аналогичная сумма будет вложена и в развитие дронов для латвийских НВС. В эту сумму входит как создание инфраструктуры, так и приобретение дронов, в том числе у латвийских предприятий, на сумму не менее 10 млн евро.

Ожидается, что уже в начале июня на полигоне в Селии заработает место тестирования дронов.

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