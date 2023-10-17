ВОЙНА В Украине В районе Мелитополя взорваны военные базы и полигоны врага

2023-10-17 08:25

В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, произошла серия мощных взрывов. В этой местности вражеские войска разместили свои базы и полигоны, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге - со стороны Молочного лимана", - написал он, добавив, что "оккупантам Мелитополя "громко" не только от грозы и грома".

По словам Федорова, там рашисты обустроили военные базы и полигоны для обучения будущего "пушечного мяса".

"Сначала учатся - потом минусируются", - констатировал мэр города.