ВОЙНА В Украине В районе Мелитополя взорваны военные базы и полигоны врага

2023-10-17 08:25

В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, произошла серия мощных взрывов. В этой местности вражеские войска разместили свои базы и полигоны, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге - со стороны Молочного лимана", - написал он, добавив, что "оккупантам Мелитополя "громко" не только от грозы и грома".

По словам Федорова, там рашисты обустроили военные базы и полигоны для обучения будущего "пушечного мяса".

"Сначала учатся - потом минусируются", - констатировал мэр города.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССийское руководство возможно готово отдать Бахмут, чтобы усилить Мелитополь, - ISW

2023-09-30 08:30

В Украине будут судить кадыровца, причастного к массовым пыткам военнопленных

2023-09-29 11:34

Украинские военные глубже заходят в Запорожскую область – ISW

2023-09-24 09:30

Армия Украины продолжают наступательную операцию сразу на двух направлениях

2023-08-31 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Число женщин в украинской армии выросло на 40% - Минобороны отменило все ограничения

2023-10-17 10:26

В районе Мелитополя взорваны военные базы и полигоны врага

2023-10-17 08:25

Армия дронов нанесла рекордные потери роCCиянам

2023-10-16 22:15

Минэнерго Украины отрицает применение графиков отключений электроэнергии

2023-10-16 20:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Число женщин в украинской армии выросло на 40% - Минобороны отменило все ограничения 2023-10-17 10:26
В районе Мелитополя взорваны военные базы и полигоны врага 2023-10-17 08:25
Армия дронов нанесла рекордные потери роCCиянам 2023-10-16 22:15
Минэнерго Украины отрицает применение графиков отключений электроэнергии 2023-10-16 20:48