ВОЙНА В Украине Причин для усиления всеобщей мобилизации в Украине сейчас нет - Федор Вениславский

2023-10-20 17:32

Підстав для розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів в Україні на сьогодні немає. Поповнення втрат відбувається в рамках загальної мобілізації, яка триває з першого дня повномасштабної агресії московії проти України, передає УНН.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський в інтервʼю ВВС.

Україна оголосила загальну мобілізацію в перший день війни, в рамках якої постійно відбувається поповнення втрат та формування нових резервів, сказав Веніславський. За його словами, наразі немає підстав для посилення мобілізаційних заходів.

"Звісно, проводять мобілізацію і для формування нових резервів, які потрібні для наступу і для звільнення територій. Але підстав на сьогодні говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", - наголосив Веніславський.

Також на сьогодні тривають дискусії щодо права на відстрочку від мобілізації. На думку Веніславського, якщо людина здобуває послідовну освіту – спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна, але в умовах війни недопустимим є різка зміна сфери навчання.