ВОЙНА В Украине Причин для усиления всеобщей мобилизации в Украине сейчас нет - Федор Вениславский

2023-10-20 17:32

Підстав для розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів в Україні на сьогодні немає. Поповнення втрат відбувається в рамках загальної мобілізації, яка триває з першого дня повномасштабної агресії московії проти України, передає УНН.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський в інтервʼю ВВС.

Україна оголосила загальну мобілізацію в перший день війни, в рамках якої постійно відбувається поповнення втрат та формування нових резервів, сказав Веніславський. За його словами, наразі немає підстав для посилення мобілізаційних заходів.

"Звісно, проводять мобілізацію і для формування нових резервів, які потрібні для наступу і для звільнення територій. Але підстав на сьогодні говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", - наголосив Веніславський.

Також на сьогодні тривають дискусії щодо права на відстрочку від мобілізації. На думку Веніславського, якщо людина здобуває послідовну освіту – спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна, але в умовах війни недопустимим є різка зміна сфери навчання.

subscriber subscriber

Еще по теме

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации во время военного положения в Украине: разъяснение

2023-10-19 21:37

В каком случае могут мобилизовать на войну украинских студентов - разъяснение МОН

2023-10-18 08:24

Кого из мужчин могут забрать на фронт до конца года и как Минобороны усилит контроль за мобилизацией: разъяснение

2023-10-17 19:15

Які документи мають бути у громадян, чиї близькі пішли на війну - повний перелік

2023-10-10 14:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Причин для усиления всеобщей мобилизации в Украине сейчас нет - Федор Вениславский

2023-10-20 17:32

Украина официально приняла на вооружение три модификации танков Leopard

2023-10-20 16:31

Які документи повинні мати працівники поліції та ТЦК, аби перевіряти документи і вручати повістки

2023-10-20 15:37

В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится

2023-10-20 12:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Причин для усиления всеобщей мобилизации в Украине сейчас нет - Федор Вениславский 2023-10-20 17:32
Украина официально приняла на вооружение три модификации танков Leopard 2023-10-20 16:31
Які документи повинні мати працівники поліції та ТЦК, аби перевіряти документи і вручати повістки 2023-10-20 15:37
В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится 2023-10-20 12:29