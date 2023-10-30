ВОЙНА В Украине В ВМС ВСУ рассказали о состоянии роCCийского флота

2023-10-30 21:37

 

Российский флот в настоящее время находится в состоянии боевой готовности, при этом россияне имеют проблемы с логистикой. Об этом в эфире телемарафона в понедельник сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, добавив, что, скорее всего, происходит накопление крылатых ракет «Калибр».

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На вопрос, в каком состоянии находится российский флот, Плетенчук ответил: «Находится в состоянии боевой готовности. Конечно, у них проблемы с логистикой… кстати, сейчас в Крыму работает соответствующая комиссия из генерального штаба рф, которая приехала разбираться с причинами и последствиями тех событий, которые происходили, как в Крыму, так и у берегов временно оккупированного Крыма».

Он отметил, что черноморский флот рф имеет «боевое ядро» из более чем 30 кораблей.

«Боевое ядро состоит из более чем 30 единиц, это не считая небольших лодок и вспомогательного флота, поэтому я могу сказать, что они готовятся к следующим действиям. Как вы видите, сейчас скорее всего происходит накопление боеприпасов типа крылатых ракет «Калибр». Так же у них некоторая пауза в связи с тем, что учебный год закончился, и они будут готовиться к следующему, который вместе с календарным придет», - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Как сообщали собственные источники УНН, СБУ вместе с ВМСУ атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» благодаря экспериментальному вооружению морских дронов.

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