ВОЙНА В Украине Оккупанты ударили "Искандером" по бойцам 128-й бригады: погибли военные

2023-11-05 08:30

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. В СтратКоме отметили, что 3 ноября на Запорожском направлении противник нанес коварные удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

"В частности, ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения различной степени тяжести получили и местные жители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств. ВСУ выражают соболезнования каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия.

В то же время в сообщении не уточняется, о каком именно количестве погибших и раненых военных и гражданских идет речь.