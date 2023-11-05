ВОЙНА В Украине фото Командующий Воздушных сил подтвердил успешный удар по кораблю рф в Керчи

2023-11-05 09:30

 

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил успешное попадание в российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" возле оккупированной Керчи.

Об этом Олещук сообщил в Telegram.

"Подтверждаю", - подчеркнул Олещук.

Ранее он сообщал, что ожидал подтверждения результатов успешных ударов крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр".

Удар по Керчи

В субботу, 4 ноября, во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Затем появилась информация о задымление в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. "Дымило" и у Крымского моста.

Российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов сообщал, что в районе завода якобы упали обломки. Однако в сети писали о попадании в один из российских кораблей. Вероятно, речь о носителе "Калибров" - корабле" Аскольд", который является "новинкой" Черноморского флота и был спущен на воду только в 2021 году.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя атаку, отмечал, что, вероятно, был поврежден один из российских кораблей. По его словам, это судно еще даже не принимало никакого участия в боевых действиях, а лишь проходило какие-то испытания.

subscriber subscriber

Еще по теме

Гуменюк рассказала, сколько ракет одновременно может запустить рф по Украине

2023-11-05 14:30

Северная Корея не сможет на постоянной основе помогать россии снарядами

2023-11-03 17:32

Власти США прямым текстом заявили, что не допустят победы рф в войне против Украины

2023-10-30 14:31

ЕС может уже сегодня запретить закупку роССийских алмазов и алюминия

2023-10-26 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Гуменюк рассказала, сколько ракет одновременно может запустить рф по Украине

2023-11-05 14:30

ВСУ продолжают наступление на юге, оккупанты пытаются окружить Авдеевку: Генштаб

2023-11-05 13:30

ISW проанализировал колонку Залужного о войне в Украине

2023-11-05 10:30

фото Командующий Воздушных сил подтвердил успешный удар по кораблю рф в Керчи

2023-11-05 09:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Гуменюк рассказала, сколько ракет одновременно может запустить рф по Украине 2023-11-05 14:30
ВСУ продолжают наступление на юге, оккупанты пытаются окружить Авдеевку: Генштаб 2023-11-05 13:30
ISW проанализировал колонку Залужного о войне в Украине 2023-11-05 10:30
фото Командующий Воздушных сил подтвердил успешный удар по кораблю рф в Керчи 2023-11-05 09:30