Террористическая армия рф активно перемещает военную технику из временно оккупированного Мариуполя в направлении Токмака Запорожской области. Враг перекидывает ближе к линии фронта грузовики с боекомплектом.
Кроме того, в районе Бердянска замечена активность российских вертолетов. Об этом в Telegram заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, на трассе между Мариуполем и Токмаком была замечена колонна российской техники. В нее входило более 20 грузовиков с боекомплектом. Кроме того, было зафиксировано движение тягачей для тяжелой техники.
Андрющенко подчеркнул, что российские захватчики перебрасывают технику ближе к линии фронта. Однако движение происходит ближе к Азовскому морю – в Бердянском районе.
Также он отметил, что только за один день враг перекидывает к линии фронта из Мариуполя десятки единиц техники.