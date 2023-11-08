ВОЙНА В Украине КАРТА Враг срочно перебрасывает военную технику в направлении Токмака Запорожской области

2023-11-08 14:31

Террористическая армия рф активно перемещает военную технику из временно оккупированного Мариуполя в направлении Токмака Запорожской области. Враг перекидывает ближе к линии фронта грузовики с боекомплектом.

Кроме того, в районе Бердянска замечена активность российских вертолетов. Об этом в Telegram заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, на трассе между Мариуполем и Токмаком была замечена колонна российской техники. В нее входило более 20 грузовиков с боекомплектом. Кроме того, было зафиксировано движение тягачей для тяжелой техники.

Андрющенко подчеркнул, что российские захватчики перебрасывают технику ближе к линии фронта. Однако движение происходит ближе к Азовскому морю – в Бердянском районе.

Также он отметил, что только за один день враг перекидывает к линии фронта из Мариуполя десятки единиц техники.

 

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Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней - что это означает 2023-11-08 12:28
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