Економіка На Чорнобильській АЕС знову генерують електроенергію - запрацювала потужна сонячна станція

2026-09-10 09:33

На території Чорнобильської АЕС запрацювала сонячна електростанція потужністю 2 МВт, яка забезпечуватиме власне споживання об'єктів, розташованих на майданчику станції. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram.



"На території ЧАЕС запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 МВт, яка забезпечуватиме живленням критично важливу інфраструктуру. Зокрема, новий безпечний конфайнмент, об'єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива. Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки", - написав він.



Шмигаль зазначив, що проєкт вартістю понад 825 тис. доларів був реалізований завдяки підтримці ПРООН та урядів Литви і Японії. Зокрема, Литва надала 7296 сонячних панелей та 17 мережевих інверторів у межах гуманітарної допомоги. ПРООН за фінансування Японії забезпечили додаткове обладнання, монтаж та запуск станції.



Сонячна електростанція вироблятиме 2 млн кВт-год. електроенергії на рік, що становить 5% від річного споживання промислового майданчика. Завдяки власній генерації ЧАЕС зможе зекономити близько 365 тис. доларів на рік.



"Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації", - повідомив міністр.



Загалом по Україні встановлена потужність СЕС уже сягнула 7,6 ГВт, зазначив Шмигаль.