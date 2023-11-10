Спорт Мирча Луческу может стать главным тренером Динамо, но уже не киевского

2023-11-10 14:35

Мирча Луческу может сменить одно Динамо на другое. Стало известно, что наставник планирует вернуться в Румынию в команду из Бухареста. Об этом сообщил специальный администратор Динамо Бухарест Андрей Николеску.

По его словам, клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером киевского Динамо и донецкого Шахтера, чтобы вернуть специалиста на родину.

"Идут переговоры, и мы легко найдем общий знаменатель. Но пока у нас нет чего-то конкретного, чтобы к вам прийти.

Я слишком молод, чтобы говорить о г-не Мирче Луческу. Мы делаем домашнее задание, и если будет о чем сообщить, мы сделаем это с большой радостью. Я не могу обсуждать такие вещи.

Это не только я обсуждаю или решаю, но я не могу предоставить подробности. Пока мы на ранних стадиях.

Я не могу позволить себе говорить о такой легенде, как Мирча Луческу. Как я могу сказать, даю ли я свое согласие или нет, чтобы он пришел?" – цитирует Николеску издание Fanatik.

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