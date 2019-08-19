Спорт Виктор Леоненко: Михайличенко ничего не поменяет

2019-08-19 21:00 471

 

Эксперт "Великого Футбола" Виктор Леоненко раскритиковал руководство киевского клуба:

– Михайличенко ничего не поменяет, потому что эти футболисты ничего не могут. В Японии покупают суши и аппаратуру японскую. В Туле покупают пряники, самовары и оружие. Де Пена, вообще не знаю, откуда он взялся. Слушайте Андроновых, еще кого-то, кто там посоветовал. Буряк еще кого-то посоветовал, так давайте еще у оператора спросим, может, еще кого-то привезут? На улице еще опрос можем сделать, может тоже послушают?

Я не собираюсь советовать, потому что за это надо большие деньги платить. Самое главное, думаю, Игорь Михайлович сам всем управляет, так пусть назовет самого дорогого футболиста. Хацкевич голосовал и выбил только Соля. Для меня это не выбор. Одного из Тулы привезли, второго – из Японии, последнее место у команды. Не знаю, почему вы считаете Родригеса суперфутболистом.

Приходит новый тренер и не может себе позволить футболиста, которого он хочет. Ему привозят или самовары, или суши, или Де Пена вообще не знаю откуда. Все – лепи, что хочешь. Сейчас Алексею тоже скажут: лепи из этих футболистов команду, задание – первое место, желательно Кубок выиграть, в Лигу попасть.

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