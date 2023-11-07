Спорт Мирча Луческу опроверг информацию о завершении карьеры

2023-11-07 13:35

Ушел из Динамо, однако не из футбола. Мирча Луческу опроверг информацию о завершении карьеры. Отметим, что подобные слухи появились сразу после того, как специалист покинул пост главного тренера киевского клуба.

Однако в интервью румынскому изданию Fanatik Superliga 78-летний специалист заявил, что не подозревает, откуда пошли такие новости, ведь сам он ничего подобного не говорил.

"Откуда пошла история о том, что я завершаю карьеру? От клуба, я не знаю, как все было интерпретировано. Я никогда этого не говорил. Я покидаю команду.

Я все еще в Украине. Подожду день-два и вернусь домой. Я думаю о том, чем буду заниматься. Я возвращаюсь в страну, возвращаюсь домой, посмотрим, что и как. На данный момент физически я хорошо себя чувствую. Мое здоровье позволяет мне работать", - заявил Луческу.

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Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" 2023-11-04 09:30
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