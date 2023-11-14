ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ НЕ ПРИХОДИТИ ДО ТЦК ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІСТКИ
2023-11-14 14:32
Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673.
ПЕРЕЛІК ПОВАЖНИХ ПРИЧИН НЕЯВКИ ДО ТЦК ТА СП:
- Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися.
- Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд).
- Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.
Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати офіційні документи