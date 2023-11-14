ВОЙНА В Украине ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ НЕ ПРИХОДИТИ ДО ТЦК ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІСТКИ

2023-11-14 14:32

Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673.

ПЕРЕЛІК ПОВАЖНИХ ПРИЧИН НЕЯВКИ ДО ТЦК ТА СП:

  • Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися.
  • Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд).
  • Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати офіційні документи

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ВОЙНА В Украине

ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ НЕ ПРИХОДИТИ ДО ТЦК ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІСТКИ 2023-11-14 14:32
Экс-глава разведки США пояснил, какое оружие могло бы действительно переломить ход войны в Украине 2023-11-14 12:27
На Таврическом направлении большая группа вражеских солдат сдалась в плен 2023-11-14 10:26
В Румынии стартовало обучение украинских пилотов на истребителях F-16 2023-11-14 09:24