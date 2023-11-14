ВОЙНА В Украине ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ НЕ ПРИХОДИТИ ДО ТЦК ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІСТКИ

2023-11-14 14:32

Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673.

ПЕРЕЛІК ПОВАЖНИХ ПРИЧИН НЕЯВКИ ДО ТЦК ТА СП:

Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися.

Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд).

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати офіційні документи