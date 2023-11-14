Мир В роССии процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters

2023-11-14 16:48

Спутниковые изображения показывают прогресс в строительстве в России завода, который будет массово производить иранские беспилотники-камикадзе. Ожидается, что Москва нацелит их на украинские энергетические объекты.

Источник: Reuters со ссылкой на Институт науки и международной безопасности

Детали: Несмотря на прогресс в строительстве, ни Соединенные Штаты, ни их союзники не ввели санкций против владельца завода АО "Алабуга" и его ассоциированных компаний.

В отчете говорится, что спутниковое изображение, сделанное в середине сентября, показало, что новое строительство на заводе "прямо" коррелировало с утечкой поэтажного плана здания, которым Washington Post поделился с институтом в начале этого года.

Согласно другим просочившимся документам, здание будет использоваться для массового производства иранского Shahed-136, что будет включать совершенствование иранских процессов изготовления "и, в конечном итоге, расширение возможностей беспилотника", говорится в отчете.

На спутниковом снимке также видно строительство других сооружений и новых периметров безопасности с блокпостами, говорится в сообщении.

Дословно: "Поскольку быстро приближается зима... можно ожидать, что Россия ускорит свои атаки Shahed-136 на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины, создавая жестокие условия жизни для гражданского населения".

Еще детали: "Ключевым просроченным шагом" для Вашингтона являются санкции против "Алабуги" и связанных с ней компаний, говорится в отчете.

Белый дом, посольство России и миссия Ирана в ООН не сразу ответили на запросы журналистов о комментариях.

Завод расположен в 500 милях (800 км) к востоку от Москвы в Республике Татарстан. ОАО "Алабуга" на 66% принадлежит федеральному правительству и 34% - республике.

Предыстория:

- В апреле США обнародовали спутниковый снимок планируемого местоположения завода по производству беспилотников, расположенного в российской особой экономической зоне "Алабуга", примерно в 960 км к востоку от Москвы.

- В июле разведка США предупредила, что после завершения строительства завода по производству дронов "Шахед" в России, тот может оказать значительное влияние на войну в Украине.